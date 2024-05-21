В Минприроды предложили признать каспийских тюленей исчезающим видом

По данным Минприроды, в 1900 году численность популяции нерп составляла 1,2 млн особей, а в 2012 году — уже 274 тыс. Академический эколог и младший научный сотрудник Института водных проблем РАН Артем Акшинцев рассказал «Ведомостям», что сокращение популяции каспийских тюленей идет в основном за счет изменения местообитаний, климатического воздействия и браконьеров.