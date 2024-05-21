В Минприроды предложили признать каспийских тюленей исчезающим видом

С инициативой выступила директорка департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Ирина Маканова на заседании рабочей группы комитета Госдумы по экологии по выработке предложений по оздоровлению Каспийского бассейна.
С 2020 года каспийский тюлень (нерпа) фигурирует в Красной книге в качестве вида, который сокращается в численности. Теперь в ведомстве обсуждают возможность признать их видом, находящимся под угрозой исчезновения.
По данным Минприроды, в 1900 году численность популяции нерп составляла 1,2 млн особей, а в 2012 году — уже 274 тыс. Академический эколог и младший научный сотрудник Института водных проблем РАН Артем Акшинцев рассказал «Ведомостям», что сокращение популяции каспийских тюленей идет в основном за счет изменения местообитаний, климатического воздействия и браконьеров.
По мнению собеседника издания, признание каспийских тюленей исчезающим видом позволит ужесточить наказание за их нелегальную добычу.