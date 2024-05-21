«Каста» анонсировала новый альбом

«Наших людей в Праге это заинтересует и вы не сдадите билеты. А наши люди, пренебрегшие рэпом пацанов сейчас или незнавшие, что вообще была реальная возможность крутого движа, уж не смогут воздержаться от встречи с нами после нового релиза Касты и купят этот, мать его, драный билет на концерт, который состоится в Праге 30 октября», — уверены участники рэп-группы.