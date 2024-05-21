«Каста» анонсировала новый альбом

Сегодня в 16:21
Фото из соцсетей "Касты"

Группа «Каста» выпустит новый альбом. Согласно посту в инстаграме* коллектива, релиз запланирован на август.

Анонс случился в посте об отмене выступления четверки в Праге. Концерт там был запланирован на 22 мая, однако его пришлось перенести на 30 октября из‑за недостаточного числа проданных билетов.

«Теперь делаем из этого хорошую новость», — говорится в аккаунте Касты в соцсетях и сообщается о выходе альбома. Соответственно, перенесенный концерт в Праге — теперь это презентация нового альбома», — говорится в сообщении.

«Наших людей в Праге это заинтересует и вы не сдадите билеты. А наши люди, пренебрегшие рэпом пацанов сейчас или незнавшие, что вообще была реальная возможность крутого движа, уж не смогут воздержаться от встречи с нами после нового релиза Касты и купят этот, мать его, драный билет на концерт, который состоится в Праге 30 октября», — уверены участники рэп-группы.

Последним на данный момент альбомом «Касты» остается «Альбомба» 2021 года. В 2022-м Влади дропнул сольник «Длится февраль».

В апреле этого года лидер группы рассказал, что придумал новый вид кепок — бримбеки. Рэпер запатентовал изобретение и запустил одноименный бренд Brimback.

Дизайн кепки вдохновлен снепбеками — кепками с прямым козырьком. Однако в отличие от них козырек обрамляет всю голову, а не прикрывает только лицо. На сайте головной убор называют «кепкой на 360 градусов».

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