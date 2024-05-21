Каменные статуи на острове Пасхи могут исчезнуть из‑за изменения климата

Она занимается восстановлением поврежденных моаи, очищая их от лишайника и мха и делая специальную обработку для укрепления камня. По словам Марчан, согласование работ и доставка нужных инструментов осложняются напряженными отношениями между жителями Рапа-Нуи и правительством Чили, находящимся за 3700 км, которое аннексировало остров в 1888 году.