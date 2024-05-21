Каменные статуи на острове Пасхи могут исчезнуть из‑за изменения климата

Статуи моаи на острове Пасхи могут исчезнуть из‑за последствий изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.
По словам экспертов, лица статуй постепенно утратили свои первоначальные черты, включая срез носа и впадины глаз. Руки, некогда выдававшиеся вперед, теперь сглажены в тело.
«Узоры теряются из‑за эрозии породы», — отметила Даниела Меса Марчан, реставратор и хранитель коренной общины Мау-Хенуа, которая следит за священными археологическими памятниками острова.
За последние три десятилетия на острове значительно сократилось количество осадков, а сильные ливни стали случаться все реже. «У нас гораздо более экстремальная погода, чем раньше. Периоды обильных осадков сменяются длительными периодами засухи», — рассказала Марчан.
Она занимается восстановлением поврежденных моаи, очищая их от лишайника и мха и делая специальную обработку для укрепления камня. По словам Марчан, согласование работ и доставка нужных инструментов осложняются напряженными отношениями между жителями Рапа-Нуи и правительством Чили, находящимся за 3700 км, которое аннексировало остров в 1888 году.