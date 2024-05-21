Каменные статуи на острове Пасхи могут исчезнуть из‑за изменения климата

Сегодня в 19:31
Фото: Sophie Laurent/Unsplash

Статуи моаи на острове Пасхи могут исчезнуть из‑за последствий изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

По словам экспертов, лица статуй постепенно утратили свои первоначальные черты, включая срез носа и впадины глаз. Руки, некогда выдававшиеся вперед, теперь сглажены в тело.

«Узоры теряются из‑за эрозии породы», — отметила Даниела Меса Марчан, реставратор и хранитель коренной общины Мау-Хенуа, которая следит за священными археологическими памятниками острова.

За последние три десятилетия на острове значительно сократилось количество осадков, а сильные ливни стали случаться все реже. «У нас гораздо более экстремальная погода, чем раньше. Периоды обильных осадков сменяются длительными периодами засухи», — рассказала Марчан.

Она занимается восстановлением поврежденных моаи, очищая их от лишайника и мха и делая специальную обработку для укрепления камня. По словам Марчан, согласование работ и доставка нужных инструментов осложняются напряженными отношениями между жителями Рапа-Нуи и правительством Чили, находящимся за 3700 км, которое аннексировало остров в 1888 году.

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