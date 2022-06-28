Уход Smirnoff и Guinness, ответ «Горбатой горе» от Альмодовара и другие новости дня

Путин подписал закон, освобождающий от уголовной и административной ответственности за параллельный импорт. Теперь в Россию можно легально ввозить технику, автомобили, запчасти определенных брендов, а также любую одежду и обувь без согласия правообладателя.

Другим указом президент РФ установил 8 июля День семьи, любви и верности. Его будут праздновать «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

Британская компания Diageo (бренды Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие), а также французский производитель шин Michelin уходят из России. Финская Kone, производящая лифты и эскалаторы, продаст российское подразделение его топ-менеджерам.

Суд в Москве оштрафовал Airbnb, Twitch и Pinterest за отказ локализовать данные российских пользователей. Каждая компания должна выплатить по 2 млн рублей.

В Москве задержали оппозиционного политика Илью Яшина. Ему назначили 15 суток административного ареста по статье о неповиновении полицейскому.

В Белгороде провели соревнования по самому долгому сидению на диване. Победители не вставали с дивана 100 часов.

Фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг планирует отказаться от американского гражданства и получить британское. Так он выражает несогласие с решением Верховного суда США, отменившего постановление о праве женщин на аборты.

Педро Паскаль и Итан Хоук исполнят главные роли в грядущей короткометражке Педро Альмодовара. По словам режиссера, фильм станет своеобразным ответом «Горбатой горе».

А Расселлу Кроу досталась главная роль в новом фильме Джулиуса Эйвери. Актер сыграет католического священника Габриеле Аморта, на счету которого более 100 тыс. сеансов экзорцизма для Ватикана.

Вышел первый тизер «Фокуса-покуса-2» с Бетт Мидлер, Сарой Джессикой Паркер и Кэти Нэджими. Премьера сиквела картины 1993 года пройдет 30 сентября на Disney+.