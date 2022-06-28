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Путин подписал закон о легализации параллельного импорта

Семён Гудошников
Сегодня в 19:04

Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уголовной и административной ответственности за параллельный импорт. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно нему, товары, внесенные в утвержденный правительством перечень, можно легально ввозить в Россию даже без согласия правообладателей.

До этого параллельный импорт расценивался в России как скрытая контрабанда и был запрещен статьей 1487 Гражданского кодекса. Согласно ей, товар может ввозиться лишь самим правообладателем или с его согласия.

7 мая вступил в силу приказ Минпромторга, утверждающий перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Среди них — смартфоны и техника Apple, Samsung, Sony, Intel, автомобили и запчасти Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota, Rolls-Royce, Bugatti, бытовая техника Miele, Siemens, Philips, одежда и обувь вне зависимости от бренда, игровые приставки Xbox, PlayStation, Nintendo и другая продукция. Всего 96 позиций.

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