Путин подписал закон о легализации параллельного импорта

Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уголовной и административной ответственности за параллельный импорт. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно нему, товары, внесенные в утвержденный правительством перечень, можно легально ввозить в Россию даже без согласия правообладателей.

До этого параллельный импорт расценивался в России как скрытая контрабанда и был запрещен статьей 1487 Гражданского кодекса. Согласно ей, товар может ввозиться лишь самим правообладателем или с его согласия.

7 мая вступил в силу приказ Минпромторга, утверждающий перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Среди них — смартфоны и техника Apple, Samsung, Sony, Intel, автомобили и запчасти Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota, Rolls-Royce, Bugatti, бытовая техника Miele, Siemens, Philips, одежда и обувь вне зависимости от бренда, игровые приставки Xbox, PlayStation, Nintendo и другая продукция. Всего 96 позиций.