Путин установил 8 июля День семьи, любви и верности «в целях сохранения традиционных ценностей»

Владимир Путин подписал указ, который устанавливает в качестве официального праздника 8 июля — День семьи, любви и верности. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Праздник устанавливается «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

День семьи, любви и верности начал широко отмечаться с 2008 года. Его дата, 8 июля, совпадает с днем православных святых Петра и Февронии — покровителей брака.

Осенью прошлого года Путин учредил День отца — он отмечается 17 октября. Праздник ввели «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».