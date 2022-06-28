Педро Паскаль и Итан Хоук снимутся в короткометраже Педро Альмодовара

Педро Паскаль и Итан Хоук исполнят главные роли в грядущем фильме Педро Альмодовара. Об этом сообщает Indiewire.

В 30-минутном вестерне под названием «Странный образ жизни» актеры сыграют шерифа (Хоук) и ковбоя (Паскаль), которые живут по разные стороны пустыни.

«Один из них путешествует по пустыне, чтобы найти другого. Между ними произойдет схватка, на самом деле история очень интимная», — сказал Альмодовар. По его словам, одной из тем фильма станет мужественность.

Режиссер также подчеркнул, что картина будет неким ответом «Горбатой горе», которую Альмодовар когда‑то отказался ставить из‑за студийных ограничений. «Я думаю, что Энг Ли снял замечательный фильм, но я никогда не верил, что они дадут мне полную свободу и независимость, чтобы делать то, что я хотел. Они говорили: „Ты можешь делать все, что захочешь“, но я знал, что есть ограничение», — рассказал он.

Название короткометражки происходит от португальской песни «Estranha forma de vida» Амалии Родригеш, с которой будет начинаться картина. «Ее песни очень грустные. И именно так живут эти два главных героя», — рассказал режиссер.