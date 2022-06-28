перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Педро Паскаль и Итан Хоук снимутся в короткометраже Педро Альмодовара 18:47
Художник Brickspacer создал NFT-арт, раскрывающий личные истории подопечных проекта «Помощь» 18:33
В Белгороде провели соревнования по самому долгому сидению на диване. Победители просидели 100 часов 18:28
Производитель Smirnoff, Johnnie Walker и Guinness уходит из России 17:27
Литва официально запретила импорт российского газа. Исключение — транзит в Калининград 16:54
Disney выпустил трейлер комедийного хоррора «Фокус-покус-2» 16:53
Кадр из фильма/Пресс-материалы
В Москве и Петербурге состоятся премьеры документалки Шарлотты Генсбур о ее матери Джейн Биркин 16:38
Свердловский губернатор ответил депутату КПРФ, предложившему закрыть «Ельцин-центр» 15:55
Рамзан Кадыров получил орден «За заслуги перед стоматологией» 15:51
Сеть «Каро» будет продавать билеты в кино за один рубль 15:48
«Это вряд ли Билли Айлиш, братан»: что не так с восковой фигурой популярной певицы 15:25
Кадр из фильма «Нерв»
Эмма Робертс присоединилась к актерскому составу «Мадам Паутины» 15:03
Суд в Москве взыскал по 2 млн рублей с Airbnb, Twitch и Pinterest за отказ локализовать данные 14:26
Путин установил 8 июля День семьи, любви и верности «в целях сохранения традиционных ценностей» 14:22
В Беларуси оппозиционера Сергея Тихановского включили в террористический список 14:16
Политика Илью Яшина арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции Обновлено в 14:01
Производитель шин Michelin уходит из России 13:28
Arisa Chattasa/Unsplash
Производитель лифтов Kone продаст бизнес в России локальному менеджменту 13:02
В Домодедово произошел сбой в системе регистрации. Рейсы отменяют, в очередях стоят сотни людей 12:32
Расселл Кроу сыграет католического священника Габриеле Аморта в грядущем фильме Джулиуса Эйвери 11:52

Педро Паскаль и Итан Хоук снимутся в короткометраже Педро Альмодовара

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:47

Педро Паскаль и Итан Хоук исполнят главные роли в грядущем фильме Педро Альмодовара. Об этом сообщает Indiewire.

В 30-минутном вестерне под названием «Странный образ жизни» актеры сыграют шерифа (Хоук) и ковбоя (Паскаль), которые живут по разные стороны пустыни.

«Один из них путешествует по пустыне, чтобы найти другого. Между ними произойдет схватка, на самом деле история очень интимная», — сказал Альмодовар. По его словам, одной из тем фильма станет мужественность.

Режиссер также подчеркнул, что картина будет неким ответом «Горбатой горе», которую Альмодовар когда‑то отказался ставить из‑за студийных ограничений. «Я думаю, что Энг Ли снял замечательный фильм, но я никогда не верил, что они дадут мне полную свободу и независимость, чтобы делать то, что я хотел. Они говорили: „Ты можешь делать все, что захочешь“, но я знал, что есть ограничение», — рассказал он.

Название короткометражки происходит от португальской песни «Estranha forma de vida» Амалии Родригеш, с которой будет начинаться картина. «Ее песни очень грустные. И именно так живут эти два главных героя», — рассказал режиссер.

События недели на afisha.ru
приключение
Дикая
Таисия Вилкова летит в Ниццу, а попадает в тайгу
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
фантастика
Род мужской
Актуальный хоррор Алекса Гарленда про страх женского перед мужским
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Педро Паскаль
Итан Хоук
Энг Ли
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить