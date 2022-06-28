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Билли Джо Армстронг из Green Day откажется от гражданства США из‑за решения об абортах

Виктория Шанина
Сегодня в 11:16

Лид-вокалист и гитарист панк-группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил, что планирует отказаться от американского гражданства, так как он критически не согласен с решением Верховного суда США об отмене конституционного права женщин на аборты. Об этом сообщает The Washington Post.

Армстронг объявил об этом своим фанатам в ходе концерта на стадионе в Лондоне. Музыкант попытается получить гражданство Великобритании.

«Я откажусь от своего гражданства. Я, черт возьми, перееду сюда. Я не шучу, теперь вы будете слышать меня часто», — выкрикнул Билли Джо Армстронг со сцены.

Чтобы отказаться от гражданства США, необходимо подписать отречение за пределами страны. При подписании должны присутствовать дипломатический или консульский сотрудник. После отказа от гражданства есть риск, что приехать в страну больше не получится.

24 июня Верховный суд США отменил историческое решение «Роу против Уэйда» 1973 года, защищающее право на аборт в стране. Теперь вырабатывать нормы о праве на аборт нужно будет на уровне отдельных штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее уже пытались значительно ужесточить данные нормы.

Через несколько минут после обнародования решения Верховного суда генпрокурор штата Миссури подписал закон о запрете абортов. Ожидается, что прерывание беременности окажется под запретом полностью или частично в более чем 20 американских штатах.

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