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В Белгороде провели соревнования по самому долгому сидению на диване. Победители просидели 100 часов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:28

24 июня стартовала акция «Диван за выдержку» возле торгового центра «Мебельный город» в Белгороде. Условия победы простые: дольше всех просидеть на диване, а в качестве приза получить этот самый диван за 100 тыс. рублей.

Принять участие могли шесть человек. Им запрещалось вставать с дивана и меняться с другим человеком. К вечеру 26 июня конкурсантов осталось только трое: 13-летний Александр, а также двое взрослых мужчин — Андрей и Станислав.

«Мы не едим и не пьем. А когда не из чего, то и незачем [ходить в туалет]», — рассказал один из финалистов. По его словам, он пьет только маленькими глоточками

Днем 27 июня из гонки выбыл Александр. Очевидцы рассказали телеграм-каналу Shot, что в состязание вмешались сотрудники по делам несовершеннолетних. Однако местное издание «Фонарь» пишет, что обошлось без ПДН, потому что мама подростка все время была недалеко и следила за ним.

Александр получил утешительные призы от торгового центра.

Остались двое. Водитель Андрей ушел в отпуск, поэтому ему не нужно было отпрашиваться с работы, а с первого дня конкурса его поддерживала жена. Инженер Станислав не думал, что состязание затянется, поэтому прямо с дивана «объяснил ситуацию начальнику» — и тот «дал положительный ответ». «Поддержку я получаю от своих друзей. Они регулярно посещают меня после работы и подбадривают. Больше ничего и не нужно», — сказал он.

Андрей захотел поучаствовать в розыгрыше, потому что в нем все зависит только от человека, а не от случайности, как это обычно бывает в других розыгрышах. Станислав сел на диван по другой причине: недавно он купил квартиру, поэтому новая мебель «была бы кстати». Мужчины отметили, что это была даже не битва за диван, а проверка себя и противника на прочность воли. За все время сидения бок о бок они успели сдружиться.

В полдень 28 июня, когда с начала конкурса прошло уже четыре дня, администрация торгового центра и сами участники решили объявить «боевую ничью» «из гуманитарных соображений». На ролике видно, как победители с трудом встают со своих мест, Станиславу в первые секунды сложно устоять на ногах, и его берут под руку.

Финалисты получили подушки, журнальный стол, пуфы, стулья и самый главный приз — диваны. Андрей забрал тот самый диван, за который шла борьба, — «Тандем-3» за 100 тыс. рублей. Станислав выбрал другую модель за 87 тыс. рублей.

Те, кто следил за конкурсом, верили в победу Андрея. 26 июня, когда финалистов было еще трое, в группе торгового центра появился опрос, в котором 259 пользователей проголосовали именно за него.

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