В Белгороде провели соревнования по самому долгому сидению на диване. Победители просидели 100 часов

24 июня стартовала акция «Диван за выдержку» возле торгового центра «Мебельный город» в Белгороде. Условия победы простые: дольше всех просидеть на диване, а в качестве приза получить этот самый диван за 100 тыс. рублей. Принять участие могли шесть человек. Им запрещалось вставать с дивана и меняться с другим человеком. К вечеру 26 июня конкурсантов осталось только трое: 13-летний Александр, а также двое взрослых мужчин — Андрей и Станислав.

«Мы не едим и не пьем. А когда не из чего, то и незачем [ходить в туалет]», — рассказал один из финалистов. По его словам, он пьет только маленькими глоточками

Днем 27 июня из гонки выбыл Александр. Очевидцы рассказали телеграм-каналу Shot, что в состязание вмешались сотрудники по делам несовершеннолетних. Однако местное издание «Фонарь» пишет, что обошлось без ПДН, потому что мама подростка все время была недалеко и следила за ним. Александр получил утешительные призы от торгового центра.

Остались двое. Водитель Андрей ушел в отпуск, поэтому ему не нужно было отпрашиваться с работы, а с первого дня конкурса его поддерживала жена. Инженер Станислав не думал, что состязание затянется, поэтому прямо с дивана «объяснил ситуацию начальнику» — и тот «дал положительный ответ». «Поддержку я получаю от своих друзей. Они регулярно посещают меня после работы и подбадривают. Больше ничего и не нужно», — сказал он. Андрей захотел поучаствовать в розыгрыше, потому что в нем все зависит только от человека, а не от случайности, как это обычно бывает в других розыгрышах. Станислав сел на диван по другой причине: недавно он купил квартиру, поэтому новая мебель «была бы кстати». Мужчины отметили, что это была даже не битва за диван, а проверка себя и противника на прочность воли. За все время сидения бок о бок они успели сдружиться. В полдень 28 июня, когда с начала конкурса прошло уже четыре дня, администрация торгового центра и сами участники решили объявить «боевую ничью» «из гуманитарных соображений». На ролике видно, как победители с трудом встают со своих мест, Станиславу в первые секунды сложно устоять на ногах, и его берут под руку.