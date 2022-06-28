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Производитель лифтов Kone продаст бизнес в России локальному менеджменту

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:02

Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone принял решение продать российское подразделение его топ-менеджерам и полностью уйти из страны. Об этом сообщается на сайте компании.

«Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в IV квартале 2022 года после необходимого одобрения российскими регулирующими органами», — рассказали в Kone.

Новыми владельцами компании станут гендиректор АО «Коне Лифтс» Алексей Самкович, финансовый директор Вероника Меркулова и руководитель юридического департамента Елена Эпп.

Со дня подписания соглашения о продаже бизнеса и на три месяца после закрытия сделки производитель возобновит поставки запчастей для обеспечения эксплуатации установленного оборудования. Кроме того, в пресс-службе Kone подчеркнули, что после закрытия сделки компания будет работать самостоятельно и под другим названием.

«Возобновление поставок лифтов и эскалаторов Kone в Россию не планируется, однако для того, чтобы удовлетворить спрос на электроподъемное оборудование, компания сможет в дальнейшем изучить возможности для поставок продукции других производителей», — отметил производитель.

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