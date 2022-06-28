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Суд в Москве взыскал по 2 млн рублей с Airbnb, Twitch и Pinterest за отказ локализовать данные

Виктория Шанина
Сегодня в 14:26

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал сервис по поиску жилья Airbnb на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей суда.

Та же участь коснулась фотохостинга Pinterest и стримингового сервиса Twitch.

Все три компании были признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП и обязаны выплатить по 2 млн рублей штрафа.

Административные протоколы в отношении Airbnb, Twitch и Pinterest были составлены в мае. Помимо них под обвинение тогда попали Apple, UPS и Likee.

Согласно закону о персональных данных, вступившему в силу 1 сентября 2015 года, компании, в том числе зарубежные, обязаны хранить личные данные российских пользователей на серверах, находящихся на территории страны. Сайты нарушителей Роскомнадзор вносит в специальный реестр, а в случае отказа устранить нарушение — блокирует.

В 2021 году суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Сейчас размер взысканий для корпорации может составить от 6 до 18 млн рублей.

Также суд неоднократно наказывал Twitter и Facebook* за отказ переносить данные в Россию. В числе последних санкций — штрафы на 17 и 15 млн рублей соответственно.

*Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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