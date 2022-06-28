В Москве задержали политика Илью Яшина

Судя по ее посту, изначально причину задержания и ОВД, куда везут Яшина, правоохранители не назвали.

Полиция в Москве задержала оппозиционного политика Илью Яшина . Об этом в своем телеграм-канале написала журналистка Ирина Баблоян .

По словам Прохорова, Илье Яшину вменяют статью 19.3 КоАП РФ («Неповиновение»). Заседание по делу, вероятнее всего, состоится во вторник, 28 июня, в Хамовническом районном суде. Оппозиционеру может грозить арест на срок до 15 суток.

Позже Баблоян сообщила , что политика доставили в ОВД Лужники. Туда же направился адвокат Яшина Вадим Прохоров , однако его не пустили в участок.

Илья Яшин открыто выступает против российской «военной спецоперации» на Украине и не планирует уезжать из России. В мае на него составили четыре протокола по административной статье о «дискредитации» российской армии.

«Насколько я понимаю, мне грозит крупный штраф и в перспективе — уголовное преследование. Что ж, позиция моя простая. Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь», — заявил тогда Яшин.

В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тыс. рублей по трем из четырех протоколов. Повторное нарушение может грозить преследованием по статье 280.3 УК, которая предполагает лишения свободы на срок до трех лет.