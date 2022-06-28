Производитель Smirnoff, Johnnie Walker и Guiness уходит из России

Британский производитель алкогольных напитков Diageo (бренды Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие) уходит из России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

«После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране», — заявил он.

Представитель Diageo отметил, что процесс ухода из страны займет примерно шесть месяцев. В это время компания будет сфокусирована на поддержке сотрудников, в том числе выплаты им компенсаций в соответствии с российским законодательством.

По информации источника РИА «Новости», британский производитель полностью прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России.

Согласно сайту Diageo, компания поставляла продукцию в 70 тыс. магазинов и 10 тыс. заведений в России. 3 марта производитель объявил, что временно приостанавливает импорт спиртных напитков в РФ в ответ на «военную операцию» на Украине. С тех пор Diageo продавал запасы продукции, оставшиеся в стране.