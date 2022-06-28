Disney выпустил трейлер комедийного хоррора «Фокус-покус-2»

Кинолента станет продолжением оригинального фильма 1993 года, который рассказывает о троице ведьм, проснувшихся после 300-летнего сна.

Действие грядущего сиквела развернется через 29 лет после событий оригинального фильма. «Теперь трое старшеклассников должны помешать хищным ведьмам устроить новый хаос в Салеме до рассвета, в канун Дня Всех Святых», — сказано в логлайне.

В фильме к свои ролям вернулись Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими. В качестве режиссера выступила Энн Флетчер («ЭйДжэй и королева»).