перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Производитель Smirnoff, Johnnie Walker и Guiness уходит из России 17:27
Литва официально запретила импорт российского газа. Исключение — транзит в Калининград 16:54
Disney выпустил трейлер комедийного хоррора «Фокус-покус-2» 16:53
Кадр из фильма/Пресс-материалы
В Москве и Петербурге пройдут премьеры документалки Шарлотты Генсбур о ее матери Джейн Биркин 16:38
Свердловский губернатор ответил депутату КПРФ, предложившему закрыть «Ельцин-центр» 15:55
Рамзан Кадыров получил орден «За заслуги перед стоматологией» 15:51
Сеть «Каро» будет продавать билеты в кино за один рубль 15:48
«Это вряд ли Билли Айлиш, братан»: что не так с восковой фигурой популярной певицы 15:25
Кадр из фильма «Нерв»
Эмма Робертс присоединилась к актерскому составу «Мадам Паутины» 15:03
Суд в Москве взыскал по 2 млн рублей с Airbnb, Twitch и Pinterest за отказ локализовать данные 14:26
Путин установил 8 июля День семьи, любви и верности «в целях сохранения традиционных ценностей» 14:22
В Беларуси оппозиционера Сергея Тихановского включили в террористический список 14:16
Политика Илью Яшина арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции Обновлено в 14:01
Производитель шин Michelin уходит из России 13:28
Arisa Chattasa/Unsplash
Производитель лифтов Kone продаст бизнес в России локальному менеджменту 13:02
В Домодедово произошел сбой в системе регистрации. Рейсы отменяют, в очередях стоят сотни людей 12:32
Расселл Кроу сыграет католического священника Габриеле Аморта в грядущем фильме Джулиуса Эйвери 11:52
Билли Джо Армстронг из Green Day откажется от гражданства США из‑за решения об абортах 11:16
В Техасе обнаружили грузовик с 46 телами мигрантов 10:13
MSerdyukov/Unsplash
В Якутии ввели режим ЧС из‑за лесных пожаров 8:50

Disney выпустил трейлер комедийного хоррора «Фокус-покус-2»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:53

Disney опубликовал первый тизер комедийного фильма ужасов «Фокус-покус-2». Премьера картины состоится 30 сентября на стрим-сервисе.

Кинолента станет продолжением оригинального фильма 1993 года, который рассказывает о троице ведьм, проснувшихся после 300-летнего сна.

Действие грядущего сиквела развернется через 29 лет после событий оригинального фильма. «Теперь трое старшеклассников должны помешать хищным ведьмам устроить новый хаос в Салеме до рассвета, в канун Дня Всех Святых», — сказано в логлайне.

В фильме к свои ролям вернулись Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими. В качестве режиссера выступила Энн Флетчер («ЭйДжэй и королева»).

События недели на afisha.ru
приключение
Дикая
Таисия Вилкова летит в Ниццу, а попадает в тайгу
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
фантастика
Род мужской
Актуальный хоррор Алекса Гарленда про страх женского перед мужским
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Walt Disney
Люди
Сара Паркер
Бетт Мидлер
Кэти Нэджими
Энн Флетчер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить