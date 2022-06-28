Производитель шин Michelin уходит из России

Французский производитель шин Michelin планирует до конца 2022 года продать бизнес в России местному руководству. Об этом сообщает газета Echos со ссылкой на заявление компании.

В Michelin заявили, что на данный момент «технически невозможно возобновить производство, в частности из‑за проблем с поставками в контексте общей неопределенности».

Компания «вынуждена передать все свои активы нынешнему руководству». Кроме того, сейчас Michelin работает над созданием максимально благоприятных условий для своих российских сотрудников.

В середине марта Michelin приостановил экспорт шин в Россию, а также производство в стране из‑за российской «военной спецоперации» на Украине.

У компании есть завод в Давыдово, на котором работали около 750 человек. На нем производились шины для легковых автомобилей и грузовиков.