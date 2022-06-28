Рассел Кроу сыграет католического священника Габриэле Аморта в грядущем фильме Джулиуса Эйвери

Рассел Кроу исполнит главную роль в грядущем фильме The Pope’s Exorcist. Об этом сообщает Deadline.

Актер сыграет знаменитого католического священника Габриэле Аморта, который за свою жизнь провел более 100 тыс. сеансов экзорцизма для Ватикана. Отец Аморт, скончавшийся в 2016 году, оставил после себя множество мемуаров о своих подвигах по изгнанию дьявола из людей по всему миру.

Картина будет основана на бестселлерах священника «Экзорцист рассказывает свою историю» и «Экзорцист: Еще истории». Права на его мемуары приобрела компания Screen Gems.

В качестве режиссера выступит Джулиус Эйвери. Среди его работ — «Молодая кровь», «Оверлорд» и грядущий фильм «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.