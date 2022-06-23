Смерть Юрия Шатунова, уход Nike из России и другие новости дня

В возрасте 48 лет умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Он скончался от острой сердечной недостаточности.

Nike принял решение окончательно уйти из России. Магазины бренда больше не откроются, а сайт и приложения не будут доступны россиянам.

Производитель сетевого оборудования Cisco также объявил об уходе из России и Беларуси — он будет сворачивать операции постепенно. В компании пообещали помочь своим сотрудникам и связаться с клиентами и партнерами для решения финансовых вопросов.

Европейский вещательный союз подтвердил отказ проводить «Евровидение» на Украине в 2023 году. Место проведения конкурса пока не определено, организаторы продолжают обсуждать этот вопрос.

Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США. С марта по июнь музей участвовал в восьми зарубежных выставках, а «Русский авангард» в Амстердаме закрыл досрочно — «из‑за беспрецедентного уровня давления».

Минтруд опубликовал календарь нерабочих дней на 2023 год. Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января.

«Яндекс Еда» отметит на карте заведения, которые заботятся о курьерах, — например, делают им скидки на обеды или угощают чаем между доставками. Так компания хочет развивать среди ресторанов культуру поддержки доставщиков.

Калужский приют для бездомных животных «Подари жизнь» открыл сбор для погашения долга по аренде. Всего необходимо собрать 236 700 рублей, чтобы 600 животных не оказались на улице.

Правительство Китая запретило блогерам и инфлюэнсерам высказываться о медицине, финансах, праве и образовании, если у них нет соответствующей квалификации. Ограничения касаются сверхпопулярной в КНР сферы прямых трансляций.

Тело создателя антивируса McAfee Джона МакЭфи уже год находится в испанском морге. Вдова бизнесмена призвала своих подписчиков подписать онлайн-петицию, чтобы оказать давление на власти и заставить их выдать останки МакЭфи.

Amazon разрабатывает функцию, которая позволит голосовому помощнику Alexa имитировать голос любого человека, в том числе мертвого. Одна из целей компании — помочь людям сохранить воспоминания об умерших родственниках.

Брэд Питт рассказал, что находится на заключительном этапе своей карьеры. Именно поэтому в последнее время он уделяет больше внимания продюсированию, чем участию в кинопроизводстве в качестве актера.