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Тело создателя антивируса McAfee Джона МакЭфи все еще находится в морге спустя год после его смерти

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:27

Тело предпринимателя и создателя антивируса McAfee Джона МакЭфи до сих пор находится в испанском морге спустя год после его смерти. Об этом сообщает Reuters.

«Трудно выразить словами, какой была жизнь в последний год», — написала супруга МакЭфи Дженис в твиттере.

Она призвала своих подписчиков подписать онлайн-петицию, чтобы оказать давление на испанских властей и заставить их выдать останки предпринимателя. Дженис подчеркнула, что до сих пор не было проведено независимое вскрытие тела МакЭфи для установления реальной причины его смерти.

75-летний создатель антивируса McAfee был найден мертвым в каталонской тюрьме Сан-Эстеве-Сесровиреса 23 июня 2021 года. Вскрытие показало, что он умер в результате самоубийства.

Однако вдова бизнесмена опротестовала это заключение, утверждая, что он был убит. Тогда местный суд отклонил прошение о проведении дополнительной экспертизы, но семья МакЭфи подала апелляцию, решения по которой до сих пор не вынесено.

Смерть МакЭфи произошла на следующий день после того, как Верховный суд Испании одобрил его экстрадицию в Соединенные Штаты, где бизнесмена подозревают в налоговых преступлениях. Он был задержан в октябре 2020 года в аэропорту Эль-Прат и с тех пор находился в тюрьме в Барселоне.

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