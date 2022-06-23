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Умер Юрий Шатунов

Виктория Шанина
Сегодня в 11:07

В возрасте 48 лет скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на его менеджера.

У артиста была острая сердечная недостаточность. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сообщил РБК директор Шатунова Аркадий Кудряшов.

Юрий Шатунов родился в 1973 году в Башкирской АССР. В октябре 1986 года он знакомится с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который в этот момент ищет исполнителя для своих песен. Тогда же Кузнецов пишет для Шатунова первые две песни — «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе», сформировался первый состав группы «Ласковый май», в который также входили Вячеслав Пономарев (бас-гитара) и Сергей Серков (светомузыка).

Позже руководителем коллектива стал Андрей Разин, который был менеджером «Миража», а Кузнецов ее покинул. «Ласковый май» активно набирал популярность, количество концертов доходило до восьми в день и более 40 в месяц. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Юрия Шатунова.

В 1992 году певец записал первый сольный альбом «Знаешь», в этом же году он получает приглашение от Аллы Пугачевой принять участие в ее «Рождественских встречах» и в конце декабря впервые выходит на сцену как сольный исполнитель с песней «Звездная ночь». В 2001 году вышел альбом «Вспомни май», где главным хитом была песня «Забудь», а в следующем году — «Седая ночь» с новыми версиями песен «Седая ночь» и «Детство», пластинка имела огромный коммерческий успех.

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