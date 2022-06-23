Голосовой помощник от Amazon сможет имитировать голоса других людей

Американская компания Amazon разрабатывает функцию, которая позволит голосовому помощнику Alexa имитировать голос любого человека. Об этом пишет CNBC со ссылкой на главного научного сотрудника команды Alexa Рохита Прасада.

Чтобы научиться имитировать чей‑то голос, Alexa достаточно послушать его в течение одной минуты. Например, можно поднести к колонке подходящую аудиозапись.

Голосовой помощник способен подражать голосу в том числе уже скончавшегося человека. В Amazon говорят, что это поможет владельцам девайса сохранить воспоминания об умерших родственниках.

«И хотя искусственный интеллект не может избавить от боли утраты, он определенно способен увековечить воспоминания», — сказал Прасад.

На данный момент технология находится на этапе разработки. Когда она станет общедоступной, пока неизвестно.