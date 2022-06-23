Государственный Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США. С марта по июнь музей участвовал в восьми зарубежных выставках, сообщается на его сайте.

21 июня в музей вернулись картины Тициана «Портрет молодой женщины» и Кариани «Искушение» — это последние произведения из собрания музея, которые были планово возвращены с заграничной выставки.

В Эрмитаже отметили, что единственной выставкой, которая закрылась раньше срока и вернулась в музей еще в марте, стала выставка «Русский авангард — искусство для нового мира». Ее закрыли «из‑за беспрецедентного уровня давления, с которым в нынешней политической ситуации столкнулись наши коллеги в выставочном центре „Эрмитаж Амстердам“».

В Эрмитаже напомнили, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из‑за высоких финансовых рисков.