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Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:51

Министерство труда и соцзащиты опубликовало в своем телеграм-канале постановление о переносе выходных дней в 2023 году.

Так, новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. А выходные 1 и 8 января перенесут на 24 февраля и 8 мая.

Получается, что в феврале выходные продлятся с 23-го по 26-е, а в мае — с 6-го по 9-е.

© Минтруд России/Telegram

Начиная с 2013 года, выходные в честь Нового года в России официально длятся 8 дней (но могут достигать 9–10 дней). В этом году их продлили до 10 дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го.

В апреле 2022 года депутаты Госдумы выступили с предложением о продлении майских праздников по аналогии с новогодними, в Совфеде эту идею поддержали. Однако в итоге инициатива так и не была реализована.

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