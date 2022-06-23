Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год

Министерство труда и соцзащиты опубликовало в своем телеграм-канале постановление о переносе выходных дней в 2023 году.

Так, новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. А выходные 1 и 8 января перенесут на 24 февраля и 8 мая.

Получается, что в феврале выходные продлятся с 23-го по 26-е, а в мае — с 6-го по 9-е.