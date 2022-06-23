«Яндекс Еда» поддержит рестораны, которые заботятся о курьерах

Сервис доставки еды «Яндекс Еда» запустил проект «Дружелюбные рестораны». Компания отметит заведения, которые заботятся о курьерах — например, делают им скидки на обеды или угощают чаем между доставками.

Соответствующие отметки появятся в «Яндекс Картах». Также рестораны получат стикер с надписью «Открыт для курьеров», который можно разместить на входной двери. Все это станет своеобразными указателями для доставщиков, чтобы они знали, где можно зарядить севший телефон или, к примеру, бесплатно попить кофе во время перерыва.

Проект «Дружелюбные рестораны» создан на основе карты, которая есть в приложении для курьеров. На ней отмечено, где можно отдохнуть в перерыве между доставкой заказов. Теперь о них сможет узнать любой прохожий или пользователь «Яндекс Карт».

Перед запуском проекта «Яндекс Еда» опросила тысячи ресторанов-партнеров о том, готовы ли они заботиться о курьерах и как именно. Участвовать в нем согласились более 700 заведений в 75 городах России и 3 городах Беларуси.

Цель проекта — развивать среди ресторанов культуру поддержки тех, кто развозит заказы клиентам.

«Каждый курьер важен для нас так же, как и каждый гость. Поэтому мы всегда помогаем доставщикам — к примеру, у нас они могут переждать дождь, зимой мы предлагаем им горячий чай», — заявила Мария Балдакова, операционный директор ресторанов «Рыба моя», присоединившихся к проекту.