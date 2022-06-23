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Европейский вещательный союз подтвердил отказ проводить «Евровидение» на Украине

Денис Ламехов
Сегодня в 19:06

Европейский вещательный союз подтвердил отказ проводить песенный конкурс «Евровидение» на Украине в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

Место проведения еще не определено, его поиск продолжается, добавили в объединении. Вещательный союз выразил сожаление в связи с принятым решением.

О том, что Украина не сможет провести «Евровидение» в следующем году по соображениям безопасности, 17 июня сообщили организаторы песенного конкурса.

Европейский вещательный союз поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за ее помощь в анализе всех возможных сценариев проведения конкурса. Организаторы начали переговоры с Би-би-си о возможном проведении «Евровидения» в следующем году в Великобритании.

В ответ украинский министр культуры станы Александр Ткаченко сказал, что будет требовать изменить решение.

Затем британский премьер Борис Джонсон заявил, что Украине все же нужно дать шанс провести конкурс в 2022-м. Он отметил, что до старта «Евровидения» еще год, и выразил надежду, что к тому времени «все будет хорошо» и страна сможет провести конкурс.

На «Евровидении» в 2022 году победила украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». По результатам голосования жюри и телезрителей коллектив получил 631 балл.

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