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Cisco окончательно уходит из России и Беларуси

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:48

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. решил планомерно уйти из России и Беларуси. Об этом сообщили Reuters в компании.

В заявлении Cisco говорится, что сотрудники компании из этих двух стран получат поддержку. «Cisco по-прежнему стремится использовать все свои ресурсы, чтобы помочь нашим сотрудникам, учреждениям и жителям Украины, а также нашим клиентам и партнерам в это непростое время», — заявили там.

В Cisco пообещали связаться клиентами, партнерами и поставщиками для решения финансовых вопросов в рамках законодательства, в том числе возмещения предоплаты за услуги и соглашения о программном обеспечении.

4 марта Cisco приостановил все бизнес-операции в России и Беларуси, указав в качестве причины «военную спецоперацию» на территории Украины.

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