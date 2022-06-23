Cisco окончательно уходит из России и Беларуси

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. решил планомерно уйти из России и Беларуси. Об этом сообщили Reuters в компании.

В заявлении Cisco говорится, что сотрудники компании из этих двух стран получат поддержку. «Cisco по-прежнему стремится использовать все свои ресурсы, чтобы помочь нашим сотрудникам, учреждениям и жителям Украины, а также нашим клиентам и партнерам в это непростое время», — заявили там.

В Cisco пообещали связаться клиентами, партнерами и поставщиками для решения финансовых вопросов в рамках законодательства, в том числе возмещения предоплаты за услуги и соглашения о программном обеспечении.

4 марта Cisco приостановил все бизнес-операции в России и Беларуси, указав в качестве причины «военную спецоперацию» на территории Украины.