Брэд Питт объявил о заключительном этапе своей карьеры

Американский актер Брэд Питт появился на обложке GQ и дал интервью журналу. Он рассказал, что его карьера в киноиндустрии может скоро закончиться.

«Мне кажется, что я сейчас на заключительном этапе своей карьеры. Где‑то в последнем семестре или триместре. Но что это за этап? Каким я хочу его видеть?», — заявил Питт.

По его словам, именно поэтому сейчас он уделяет много внимания продюсированию, и все чаще участвует в кинопроизводстве в этой роли. Брэд Питт старается поддерживать как восходящих режиссеров, так и продвигать работы великих авторов.

Сейчас Питт работает как продюсер над сериалами «Льюис и Кларк», сценарий для которого пишет Эдвард Нортон, и «Задача трех тел» режиссеров Дерека Цана и Минки Спиро, а также фильмами «Черная дыра» Рика Фамуйиво, «Наследие секретности» с Леонардо ДиКаприо в главной роли, «Неверный ответ» с Майклом Б. Джорданом и другими.

Одной из последних картин, которые он продюсировал, стала комедия «Отец невесты» от HBO Max. Лента дебютировала на стриминговой платформе 16 июня.

Среди крайних работ как актера — «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и «Затерянный город» с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом в главных ролях.