Приют «Подари жизнь» открыл сбор для погашения долга по аренде

Калужский приют для бездомных животных «Подари жизнь» открыл сбор для погашения долга по аренде, чтобы 600 животных не оказались на улице. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.
В приюте проживают инвалиды, больные собаки и щенки, которые не выживут без надлежащего ухода.
В настоящее время долг по аренде составляет 85 тыс. рублей. Кроме того, цены на корм постоянно растут, а его запасы необходимо пополнять. Всего фонду необходимо собрать 236 700 рублей.
«Каждый день идет борьба за жизнь бездомных животных. Мы сможем спасти их только вместе с неравнодушными сердцами. Любая, даже самая маленькая помощь гораздо важнее сочувствия», — подчеркивают в приюте.
Узнать подробнее и помочь со сбором средств можно здесь.
«Подари жизнь» — некоммерческая организация, созданная в 2017 году. Фонд помогает бездомным животным адаптироваться в социальной среде, найти свой дом и хозяина.