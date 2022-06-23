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Приют «Подари жизнь» открыл сбор для погашения долга по аренде

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:10

Калужский приют для бездомных животных «Подари жизнь» открыл сбор для погашения долга по аренде, чтобы 600 животных не оказались на улице. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.

В приюте проживают инвалиды, больные собаки и щенки, которые не выживут без надлежащего ухода.

В настоящее время долг по аренде составляет 85 тыс. рублей. Кроме того, цены на корм постоянно растут, а его запасы необходимо пополнять. Всего фонду необходимо собрать 236 700 рублей.

«Каждый день идет борьба за жизнь бездомных животных. Мы сможем спасти их только вместе с неравнодушными сердцами. Любая, даже самая маленькая помощь гораздо важнее сочувствия», — подчеркивают в приюте.

Узнать подробнее и помочь со сбором средств можно здесь.

«Подари жизнь» — некоммерческая организация, созданная в 2017 году. Фонд помогает бездомным животным адаптироваться в социальной среде, найти свой дом и хозяина.

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