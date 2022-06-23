Приют «Подари жизнь» открыл сбор для погашения долга по аренде

Калужский приют для бездомных животных «Подари жизнь» открыл сбор для погашения долга по аренде, чтобы 600 животных не оказались на улице. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.

В приюте проживают инвалиды, больные собаки и щенки, которые не выживут без надлежащего ухода.

В настоящее время долг по аренде составляет 85 тыс. рублей. Кроме того, цены на корм постоянно растут, а его запасы необходимо пополнять. Всего фонду необходимо собрать 236 700 рублей.