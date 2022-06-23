Nike уходит из России

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike окончательно уходит из России. Об этом говорится в электронном письме компании, которое есть у Reuters, а также на сайте.

Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются, заявили в компании. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в России.

Nike свернет свою деятельность в России в течение нескольких месяцев и поддержит своих сотрудников.

Ранее Nike отказалась продлевать франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, занимавшейся распространением товаров в стране. Онлайн-продажи остановились еще в начале марта из‑за невозможности гарантировать доставку товаров российским покупателям, однако нефранчайзинговые магазины Nike продолжили работу.

Всего на территории страны работало 116 монобрендовых магазинов Nike.

Тем временем adidas и Puma, по данным «Известий», продолжают отгружать свою продукцию в российские торговые сети, несмотря на закрытие монобрендовых магазинов, и делают это в основном через дистрибьюторов. adidas рассматривает свою продажу местному бизнесу или иностранному, другой, менее предпочтительный вариант — смена вывески.