Власти КНР запретили инфлюэнсерам высказываться о медицине и финансах, если у них нет квалификации

Правительство Китая разработало руководство для блогеров и инфлюэнсеров, ограничивающее перечень тем, на которые они могут высказываться без специальных компетенций. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ограничения касаются сверхпопулярной в стране индустрии живых трансляций. Среди главных соцсетей в ней — аналог TikTok для местного рынка Douyin (больше 600 млн пользователей в месяц), Kuaishou (578 млн пользователей в месяц) и предназначенная для шопинга Taobao Live (порядка 800 млн пользователей ежемесячно).

Всего введен 31 запрет. Блогерам без квалификации нельзя будет рассуждать о юриспруденции, финансах, медицине и образовании.

Цифровые платформы будут ответственны за проверку квалификации, инфлюэнсерам необходимо предоставить им доказательства своей компетентности — при этом власти КНР не уточнили, какими именно они должны быть.

Среди других ограничений — запрет на публикацию «контента, который ослабляет или ставит под сомнение лидерство» Коммунистической партии Китая, использование дипфейков с изображениями партийных и государственных лидеров, а также «намеренное создание ажиотажа вокруг чувствительных тем». SCMP не объясняет, что именно это значит.

В живых трансляциях больше нельзя демонстрировать «элементы расточительного стиля жизни» — среди них люксовые товары и наличные деньги. Власти страны также указали, что инфлюэнсеры обязаны платить налоги в соответствии с законодательством — ранее с этим были связаны несколько несколько судебных процессов.

В конце 2021 года популярных шопинг-блогеров с никнеймами Viya и Cherri оштрафовали на 1,3 млрд юаней (порядка 199,8 млн долларов) и 27,7 млн юаней (около 4,1 млн долларов) соответственно за уклонение от уплаты налогов.

Ранее власти Китая уже вводили ряд ограничений в отношении цифровой и медиасферы. В августе 2021 года госрегулятор потребовал, чтобы телекомпании не демонстрировали «ненормальную эстетику», включающую в себя «женственных» мужчин, «вульгарных инфлюэнсеров», чрезмерно богатых звезд и артистов с «упадком морали».

Затем детям до 14 лет ограничили время доступа к приложению Douyin (аналог TikTok) сорока минутами в день, а детям до 16 запретили смотреть трансляции блогеров после 22.00 и отправлять им виртуальные подарки.