Уголовное дело против Глуховского, гибель топ-менеджеров VK и другие новости дня

МВД России открыло уголовное дело против писателя Дмитрия Глуховского («Метро 2033», «Сумерки», «Пост») и объявило его в розыск. Сам Глуховский рассказал, что ему вменяют дискредитацию Вооруженных сил России.

Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор VK по закупкам Сергей Мерзляков погибли в результате происшествия в Ненецком автономном округе. По предварительным данным, топ-менеджеры компании участвовали в экспедиции на вездеходах-амфибиях. Они пересекали реку в районе села Шойна, их транспорт перевернулся и его потащило в море.

Юрий Дудь (признан СМИ-иностранным агентом) подал иск к Минюсту из‑за отсутствия уведомления при признании его иноагентом. Предварительное заседание состоится 16 июня, рассказали в суде.

Курьер сервиса доставки Delivery Club на электровелосипеде сбил экс-главреда российской версии Vogue Алену Долецкую. Он скрылся с места происшествия, у журналистки — перелом руки, ушибы и повреждения мягких тканей.

Минцифры подготовило план на случай отключения России от европейской сети — трафик перенаправят через Азию. «Ростелеком» (главный магистральный оператор) к такому развитию событий готов.

Telegram намерен ввести платную подписку с дополнительными функциями, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные бета-версии приложения для Android. Согласно информации газеты, подписчики не будут видеть рекламу и получат ряд других привилегий.

Джон Хэмм, Джуно Темпл и Дженнифер Джейсон Ли исполнят главные роли в пятом сезоне сериала «Фарго». Информация о том, кого они будут играть, пока не разглашается.

Телеканал FX продлил сериал «Чем мы заняты в тени» до шестого сезона. «В наших любимых вампирах со Статен-Айленда осталось еще много жизни», — подчеркнул президент по оригинальным программам FX Ник Град.

В сети появился тизер-трейлер сериала «1899» — нового проекта авторов «Тьмы» Янтье Фрисе и Барана бо Одара. Он расскажет о направляющихся в Нью-Йорк иммигрантах, которые обнаруживают посреди Атлантики таинственный дрейфующий корабль.

К новостям музыкального мира. Pixies рассказали, что их восьмой по счету альбом стоит ждать в сентябре и выложили короткую документалку, Editors записали новый трек «Karma Climb» и пообещали новую пластинку (также к осени), а Fontaines D.C. опубликовали снятый на VHS клип «Roman Holiday».