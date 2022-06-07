«1899»: Netflix анонсировал новое шоу от авторов «Тьмы» и представил его трейлер

Действие «1899» развернется на корабле, на котором европейские иммигранты планировали перебраться в Новый Свет. По пути в Нью-Йорк они наткнулись на другое судно, дрейфующее посреди океана.

Netflix показал тизер-трейлер немецкого сериала «1899», созданного Янтье Фризе и Бараном бо Одаром — авторами успешного проекта «Тьма». Новая работа кинематографистов выйдет на платформе в ближайшее время.

Этот таинственный корабль стал порталом, открывающим страшные тайны. Авторы шоу отметили, что путешественники не будут перемещаться во времени, однако их ждет настоящий ужас.

Для зрителей сюжет сериала же станет «забавным паззлом», отметили Фризе и Одар. Каждый из персонажей хранит какую‑то тайну, разгадывать их будет крайне увлекательно, считают авторы шоу.

В «1899» принимают участие актеры, говорящие на разных языках. Среди них будут Антон Лессер («Игра престолов»), Александр Виллауме («Колесо времени»), Анейрин Барнард («Дюнкерк»), Лукас Линггаард Теннесен («Дождь»), Матильда Олливье («Оверлорд»), Мигель Бернаро («Элита»), Клара Розагер («Морбиус»), Ричард Хоуп («Убийство на пляже») и Йонас Блоке («Она»).