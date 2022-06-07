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Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск по статье УК

Виктория Шанина
Сегодня в 14:41

Министерство внутренних дел России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых.

В базе указано, что Глуховский находится в федеральном розыске по уголовному делу. О какой статье идет речь и какой статус у писателя в этом деле, не уточняется.

После начала «военной спецоперации» Дмитрий Глуховский публиковал в соцсетях антивоенные посты, а также рассказывал о потерях российских войск. СМИ предполагают, что писателя могут разыскивать по статье о фейках.

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