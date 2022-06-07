«Чем мы заняты в тени» продлили на пятый и шестой сезоны

Телеканал FX решил продлить сериал «Чем мы заняты в тени» на пятый и шестой сезоны. Об этом сообщает Collider.

«В наших любимых вампирах со Статен-Айленда осталось еще много жизни, и FX очень взволнован тем, что посвятит себя двум дополнительным сезонам этого феноменального сериала. <…> Мы не можем дождаться, когда все насладятся четвертым сезоном, зная, что следующие два уже на подходе», — рассказал президент по оригинальным программам FX Ник Град.

Сериал рассказывает о вампирах Нандо, Ласло, Наде, Колине и их знакомом Гильермо. Они уже более 100 лет живут вместе на острове Статен-Айленд, надеясь однажды покорить его.

В конце третьего сезона вампиры решили разделиться: Надя планировала уехать, а Нандор запихнул Гильермо в ящик для перевозки, чтобы тот отправился с ней. Тем временем Колин умер и возродился в теле ребенка, а Ласло остался, чтобы присматривать за ним.

В грядущем четвертом сезоне Нандо, Ласло, Надя, Колин и Гильермо воссоединятся вновь, поскольку их особняк на Статен-Айленд находится на грани краха, а средств на ремонт у них нет. Премьера новых эпизодов состоится 13 июля на Hulu.

За основу сериала «Чем мы заняты в тени» взят фильм «Реальные упыри» Джемейна Клемента и Тайки Вайтити, который рассказывает о жизни соседей-вампиров, пытающихся выжить в современном мире. Первый сезон шоу вышел в марте 2019 года и получил положительные отзывы критиков и зрителей.