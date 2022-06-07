перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Уголовное дело против Глуховского, гибель топ-менеджеров VK и другие новости дня
20:45 дайджест
Манижа заявила, что ее «сняли» с фестиваля «Стереолето». Это произошло после травли певицы в сети 20:08
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль Summer Sound 19:20
С 2024 года разъем Type-C станет обязательным для всех продаваемых в Евросоюзе устройств 19:19
МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами допреальности 18:36
Группа Queen выпустит неизданную песню Фредди Меркьюри. Релиз состоится в сентябре 18:26
Editors/YouTube
Editors выложили клип «Karma Climb» и анонсировали выпуск альбома «EBM» 18:25
Татьяна Толстая поблагодарила «расизм, империализм и коррупцию» за появление Пушкина 17:51
Минцифры: Россия перенаправит интернет-трафик через Азию в случае отключения от европейской сети 17:37
«Коммерсант»: в Telegram появится платная подписка 17:20
Вышел новый выпуск шоу о секс-просвете «Правило 34» с Таней Стариковой 16:43
doryfour/Flickr
Восьмой альбом Pixies выйдет 30 сентября. Группа выпустила документальный ролик о пластинке 16:30
Марина Овсянникова решила сменить фамилию на украинскую 15:58
Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск по статье о дискредитации ВС России Обновлено в 15:46
Дом книги в Петербурге откроется в начале осени 15:35
Аркада про обезьян и дневник для лыжников: Apple назвала лучшие мобильные игры и приложения года 15:23
Fontaines DC/YouTube
Fontaines D.C. опубликовали клип «Roman Holiday» 15:18
Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний России и Беларуси 14:08
Юрий Дудь* подал иск к Минюсту 13:35
«Лукойл» переименует купленную сеть заправок Shell в Teboil 12:57

Editors выложили клип «Karma Climb» и анонсировали выпуск альбома «EBM»

Денис Ламехов
Сегодня в 18:25

Британская инди-группа Editors опубликовала сингл «Karma Climb» и анонсировала выход седьмой по счету пластинки «EBM». Послушать песню можно здесь.

Релиз полноформатника намечен на 23 сентября, указывает NME. Группа не сообщает, можно ли будет услышать «Karma Climb» в составе готовящейся записи, однако у сингла и альбома есть схожие мотивы в оформлении обложек.

«„Karma Climb“ — песня о гедонистическом побеге, причем не только от мира в общем смысле, но от того, какого мнения о тебе придерживаются другие», — рассказал фронтмен Editors Том Смит. Группа также показала видео на опубликованный трек. В ролике музыканты исполняют композицию в студии.

В апреле увидел свет «Heart Attack» — первый новый трек Editors со времен вышедшего в 2019 году сборника «Black Gold», где помимо выпущенных ранее песен были представлены три новые: «Black Gold», «Frankenstein» и «Upside Down».

Предлагаем перечитать архивное интервью «Афиши» с басистом группы Расселлом Литчем, вышедшее в 2013 году в преддверии концертов коллектива в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Коати. Легенда джунглей
Маленький зверек из джунглей противостоит змеиной диктатуре
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить