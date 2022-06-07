Editors выложили клип «Karma Climb» и анонсировали выпуск альбома «EBM»

Британская инди-группа Editors опубликовала сингл «Karma Climb» и анонсировала выход седьмой по счету пластинки «EBM». Послушать песню можно здесь.

Релиз полноформатника намечен на 23 сентября, указывает NME. Группа не сообщает, можно ли будет услышать «Karma Climb» в составе готовящейся записи, однако у сингла и альбома есть схожие мотивы в оформлении обложек.

«„Karma Climb“ — песня о гедонистическом побеге, причем не только от мира в общем смысле, но от того, какого мнения о тебе придерживаются другие», — рассказал фронтмен Editors Том Смит. Группа также показала видео на опубликованный трек. В ролике музыканты исполняют композицию в студии.