Fontaines D.C. опубликовали клип «Roman Holiday»

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. опубликовала клип на композицию «Roman Holiday» — она вошла в третий альбом коллектива «Skinty Fia», увидевший свет в апреле 2022 года.

Режиссер Сэм Тейлор, работавший с Fontaines D.C. и раньше, рассказал, что содержание ролика навеяно выходившим в 1970-е американским криминальным сериалом «Досье детектива Рокфорда». Так, обложка видео стилизована под киноафишу, а участники группы по сюжету исполняют роли вымогателей — они требуют выкуп за похищенного плюшевого медведя.