Fontaines D.C. опубликовали клип «Roman Holiday»

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. опубликовала клип на композицию «Roman Holiday» — она вошла в третий альбом коллектива «Skinty Fia», увидевший свет в апреле 2022 года.
Режиссер Сэм Тейлор, работавший с Fontaines D.C. и раньше, рассказал, что содержание ролика навеяно выходившим в 1970-е американским криминальным сериалом «Досье детектива Рокфорда». Так, обложка видео стилизована под киноафишу, а участники группы по сюжету исполняют роли вымогателей — они требуют выкуп за похищенного плюшевого медведя.
«Skinty Fia» — третий альбом Fontaines D.C. Название пластинки переводится с ирландского как «проклятие оленя» — эта фраза, согласно заявлению группы, символизирует разочарование или раздражение. В альбом вошли десять треков, включая выпущенные ранее синглы «I Love You» и «Jackie Down the Line».
Музыкальный редактор «Афиши Daily» Владимир Завьялов так отзывался о пластинке: «Это все тот же обозленный, подчеркнуто неприветливый к слушателю постпанк, только еще более агрессивный и прямолинейный. На третьем альбоме вокалист Гриэн Чаттен вдруг запел о родине — как в себе, так и вдали от себя».