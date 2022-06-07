Минцифры: Россия перенаправит интернет-трафик через Азию в случае отключения от европейской сети

Россия может получать интернет-трафик через Азию в случае отключения страны от европейской сети. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

«У нас есть план Б: через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», — сказал министр.

По его словам, «Ростелеком» готов к подобному сценарию. Компания выполняет функции главного магистрального оператора.

На международных точках обмена уже бывали случаи, когда российских операторов отключали от сети, добавил Шадаев. Когда именно это происходило и какие компании затронуло отключение, он не уточнил.