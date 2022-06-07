В Ненецком округе трагически погиб топ-менеджер VK Владимир Габриелян

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян погиб в результате трагического происшествия в Ненецком автономном округе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

По предварительным данным, Габриелян участвовал в экспедиции на вездеходах-амфибиях. Во время пересечения реки в районе села Шойна его транспорт перевернуло и потащило в море.

Вместе с Габриеляном там находились еще три человека: Сергей Ольсевич, супруга Габриеляна Алена и директор VK по закупкам Сергей Мерзляков. Первые двое сумели выбраться, где их спасли два местных жителя. Мерзляков также погиб.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями», — говорится в сообщении VK.