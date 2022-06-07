Джон Хэмм, Джуно Темпл и Дженнифер Джейсон Ли сыграют в пятом сезоне «Фарго»

Джон Хэмм («Малыш на драйве»), Джуно Темпл («Господин Никто») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка») исполнят главные роли в пятом сезоне сериала «Фарго» на канале FX. Об этом сообщает Variety.

Информация, кого они будут играть, пока не разглашается. Известно лишь, что Хэмм сыграет персонажа по имени Рой, Темпл — Дот, а Ли — Лоррейн.

Пятый сезон «Фарго» было официально анонсирован еще в феврале. По данным телеканала, действие нового сезона будет происходить в 2019 году. Сюжет будет посвящен двум вопросам: «Когда похищение ребенка не считается похищением и что если твоя жена — не твоя жена?».

Над сценарием продолжит работать создатель сериала Ной Хоули. Когда выйдет продолжение «Фарго», пока не уточняется.