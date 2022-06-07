В Москве курьер сбил журналистку Алену Долецкую на электровелосипеде

Курьер сервиса доставки Delivery club на электровелосипеде сбил экс-главреда Vogue Russia Алену Долецкую. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Долецкая рассказала, что инцидент произошел на пешеходном переходе на Остоженке. Она переходила дорогу вместе со своим ассистентом на зеленый свет, когда их обоих сбил курьер.

«Пока мы лежали на асфальте, курьер скрылся с места происшествия. Подъехавший полицейский уточнил, нужна ли помощь и тоже уехал. Спросил у нас, где водитель и увидев, уезжающего курьера, развёл руками и тоже уехал. Прекрасный юноша остановился нам помочь и вынес воды, а потом тоже уехал, потому что не мог стоять на Остоженке», — пишет Алена Долецкая.

Они самостоятельно добрались до дома и оказали себе первую помощь. В клинике MedSwiss Долецкой поставили диагноз: перелом руки, многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей. Ведется следствие.

«Чувствуем себя нормально, хоть и в шоке до сих пор», — заключила журналистка.