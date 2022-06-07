«Коммерсант»: в Telegram появится платная подписка

Мессенджер Telegram намерен ввести платную подписку с дополнительными функциями, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные бета-версии приложения для Android.

Газета сообщает, что среди нововведений будут доступны расшифровка аудиосообщений, отсутствие рекламы, а также возможность загружать и пересылать файлы размером не до 2 гигабайт (это ограничение установлено в 2020 году), а до 4.

Увеличен будет и ряд других лимитов, включая количество аккаунтов с разными номерами телефона в приложении (четыре вместо трех), количество папок (20 вместо 10) и чатов в них (200 вместо 100), отмечает «Коммерсант».

Среди прочих функций — недоступные без подписки реакции на сообщения, стикеры с полноэкранными эффектами и анимированные аватары.

Цена подписки составит 4,99 доллара (порядка 311 рублей по текущему курсу), сообщает издание. «Коммерсант» добавляет, что пользователи, купившие премиум-подписку, получат в приложении специальный значок.