Журналист Юрий Дудь* подал иск к Минюсту России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дудь требует признать незаконным бездействия Минюста из‑за отсутствия уведомления при признании его иноагентом.

Предварительное заседание (досудебная подготовка) по исковому заявлению состоится 16 июня.

15 апреля Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Дудя* и политолога Екатерину Шульман*. В список также попали Сергей Елкин*, Регина Дзугкоева*, Алексей Семенов*, Роман Доброхотов* и другие.

*Признаны иноагентами.