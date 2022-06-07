Восьмой альбом Pixies выйдет 30 сентября. Группа выпустила документальный ролик о пластинке

Восьмой альбом американской альтернативной рок-группы Pixies «Doggerel» увидит свет 30 сентября 2022 года. Об этом сообщает NME.

Фронтмен Pixies Блэк Фрэнсис рассказал: «Мы стараемся делать очень масштабные, смелые, при этом продуманные вещи. Я люблю играть панковские штуки, но такие песни не написать искусственно. Мы будем поступать по-другому, иначе распорядимся той энергией, которая сейчас в нас есть».

«Мы выросли. У нас больше нет песен короче двух минут. <…> У нас будет больше конвенциональных аранжировок, но останутся и наши приемы», — добавил гитарист группы Джоуи Сантьяго.

Pixies также выложили шестиминутный документальный ролик, приуроченный к анонсу новой пластинки. В нем снялись все участники команды, а также продюсер Том Далгети и менеджер Ричард Джонс. Видео было снято в январе–феврале 2022 года.