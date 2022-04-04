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США попросят исключить Россию из СПЧ ООН, названы победители «Грэмми» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:15

США попросят исключения России из Совета по правам человека ООН после того, как Украина обвинила российские войска в убийстве десятков мирных жителей в Буче. Для исключения страны потребуется две трети голосов из 193 членов Генассамблеи ООН.

Путин подписал указ об ответных визовых мерах. В Россию станет сложнее въехать гражданам «недружественных стран», включая журналистов и членов официальных делегаций.

С 9 апреля Россия снимет коронавирусные ограничения на полеты в 52 государства, которые не входят в список «недружественных». Среди них Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Китай, Израиль, Ливан, Турция, Сербия и Марокко.

«Аэрофлот» снизит на 30–35% цены на внутрироссийские рейсы, намеченные на период с 28 апреля по 31 мая. Приобрести билеты со скидкой можно до 12 апреля.

Действующий глава Сербии Александр Вучич победил на президентских выборах. Он заявил, что страна продолжит политику военного нейтралитета и не будет вступать ни в один военный союз.

Основанная в Беларуси Wargaming, штаб-квартира которой находится на Кипре, заявила об уходе с российского и белорусского рынков. Бизнес в этих странах был передан Lesta Studio, игры останутся доступны.

В Пензенской области на учительницу английского языка завели уголовное дело о фейках про российских военных. Ученики записали на диктофон ее критические высказывания о действиях властей РФ на Украине и передали запись в полицию.

Картины из собраний российских музеев были задержаны на границе Финляндии и России из‑за санкций Евросоюза, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что произведения искусства вернут в музейные фонды после «ряда бюрократических процедур».

В России на 40% выросли цены на новые автомобили. Больше всего подорожали премиальные машины, поставки которых ограничены из‑за запрета со стороны США, ЕС и Японии.

Шведская компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию российского оператора на бренд после истечения срока контракта. Документ предусматривает сотрудничество до марта 2023 года.

Российские ветклиники заявили о дефиците препаратов для анестезии. Если раньше лекарства для кошек и собак стоили около 2000 рублей, то теперь на черном рынке за них просят 25 тыс.

В Лас-Вегасе прошла церемония вручения «Грэмми». Лидеры по числу статуэток — дуэт Бруно Марса и Андерсона Пака Silk Sonic (4 награды), Оливия Родриго и Foo Fighters (по 3).

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