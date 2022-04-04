Картины российских музеев застряли на финской границе. Их вернут в РФ после бюрократических процедур

Картины из собраний российских музеев были задержаны на границе Финляндии и России из‑за санкций Евросоюза. Об этом сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, пишет «Интерфакс».

Швыдкой пояснил ТАСС, что предметы искусства вернутся в музейные фонды после «ряда бюрократических процедур». Он отметил, что речь идет о санкциях, затрагивающих куплю-продажу антиквариата.

«Это не имеет отношения к тому, что находилось на выставках. <…> Российские произведения, возвращающиеся из разных стран после завершения выставочных проектов, будут возвращены на родину после проведения ряда бюрократических процедур», — подчеркнул Швыдкой.

Решением проблемы занимаются Министерство культуры, зарубежные российские учреждения и директора музеев, картины из собраний которых не могут пересечь границу. «Идет серьезная планомерная работа. Повторю, она связана с новым пакетом санкций», — отметил спецпредставитель президента.

Финская таможня сообщила в понедельник, что на пропускном пункте Валимаа задержаны три партии товаров, «попадающих под санкции ЕС». Там заявили о начале предварительного расследования по этому делу и о подозрении на «серьезное нарушение нормативных требований».

3 апреля «Известия» со ссылкой на источник писали, что в Россию не могут прибыть полотна Эрмитажа, которые возвращаются с выставки во Франции. Как отмечала «Мойка78», Эрмитаж не прокомментировал задержку с возвратом картин, пояснив, что информация о перемещении экспонатов секретна.

По данным «Фонтанки», среди картин, у которых возникли проблемы с возвращением в Россию, есть полотна, которые участвовали в выставках в Италии, в частности, «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей». Кроме картин из собрания Эрмитажа там могут находиться экспонаты из музеев-заповедников «Павловск», «Царское Село», «Гатчина» и других.