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Бруно Марс, Оливия Родриго и Lil Nas X: названы лауреаты «Грэмми»

Виктория Шанина
Сегодня в 8:46

В ночь с 3 на 4 апреля в Лас-Вегасе прошла 64-я церемония вручения наград американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи «Грэмми». Список лауреатов премии опубликован на ее официальном сайте.

Лидером по числу номинаций был Джон Батист — 11. Следом за ним шли Doja Cat, Джастина Бибера и H.E.R. (по 8), Оливия Родриго и Билли Айлиш (по 7), Lil Nas X, Леди Гага и Канье Уэст (по 4).

По итогам церемонии больше всего наград забрал дуэт Бруно Марса и Андерсона Паака Silk Sonic — 4. Тройку лучших по числу статуэток замыкают Оливия Родриго и Foo Fighters, у которых по три победы.

Лауреаты основных номинаций:


  • Запись года: «Leave the Door Open» (Silk Sonic)
  • Альбом года: «We Are» (Джон Батист)
  • Песня года: «Leave The Door Open» (Silk Soniс)
  • Лучший новый артист: Оливия Родриго
  • Лучший рэп-альбом: «Call Me If You Get Lost» (Tyler, the Creator)
  • Лучший традиционный поп-альбом: «Love For Sale» (Тони Беннетт и Lady Gaga)
  • Лучший вокальный поп-альбом: «Sour» (Оливия Родриго)
  • Лучший рок-альбом: «Medicine at Midnight» (Foo Fighters)
  • Лучший альтернативный альбом: «Daddy’s Home» (St. Vincent)
  • Лучший танцевальный/электронный альбом: «Subconsciously» (Black Coffee)

Полный список победителей 2022 года можно найти на официальном сайте «Грэмми»

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