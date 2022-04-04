Ветклиники сообщили о нехватке препаратов для анестезии

Российские ветклиники заявили о дефиците препаратов для анестезии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на главного врача сети московских ветклиник «Алиса» Яна Музалевского.

По его словам, речь идет о препаратах золетил французской фирмы Virbac и телазол американской компании Zoetis. Они используются для диагностических процедур и операций кошкам и собакам.

Музалевский рассказал, что раньше такие препараты стоили около 2000 рублей, а теперь они продаются на черном рынке, где за них просят 25 тыс. рублей. Он отметил, что теоретически золетил и телазол можно заменить кетамином, но он включен в перечень психотропных веществ. Поэтому переход на него потребует от клиник финансовых и временных затрат.

Главврач считает, что без препаратов для анестезии ответственные врачи не будут проводить операции, а менее ответственные будут проводить их с неполным обезболиванием.

По словам Музалевского, помимо лекарств, также наблюдаются проблемы с расходными материалами для диагностических лабораторий. «Уже сейчас мы на голодном пайке и делаем анализы только экстренно, потому что не можем выполнять их всем», — сказал он.