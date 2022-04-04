Шведская компания отказала Tele2 в продлении лицензии оператора в России на бренд

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию российского оператора Tele2 на бренд. Об этом в комментарии для ComNews заявил исполнительный президент компании Виктор Вальстрем.

По его словам, Tele2 AB не будет продлевать лицензию после истечения срока действия текущего контракта. Он предусматривает сотрудничество до марта 2023 года.

«В настоящее время мы изучаем возможности и фактические последствия более раннего прекращения действия лицензии», — сказал Вальстрем.

В пресс-службе ООО «Т2 Мобайл» изданию рассказали, что Tele2 использует бренд в рамках действующего договора и оснований для его расторжения или изменения нет. Сейчас ведутся «какие‑либо коммуникации со шведской Tele2 на эту тему», отметили в российском отделении компании.

Российский оператор Tele2 принадлежал шведской компании Tele2 AB до 2013 года — тогда подразделение купил банк ВТБ. Согласно договоренности, российский оператор имел право в течение десяти лет использовать бренд. С 2020 года «Tele2 Россия» (ООО «Т2 Мобайл») полностью подконтрольна «Ростелекому».