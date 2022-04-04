США попросят исключения России из Совета по правам человека ООН

США попросят Генеральную ассамблею ООН исключить Россию из Совета по правам человека. Об этом пишет Reuters со ссылкой на постоянного представителя страны при ООН Линду Томас-Гринфилд.

На такой шаг Соединенные Штаты пошли после того, как Украина обвинила войска РФ в убийстве десятков мирных жителей в городе Буча под Киевом. Российские власти называли кадры с телами на улицах Бучи инсценировкой.

По словам Томас-Гринфилд, участие России в Совете по правам человека — «фарс». «Это неправильно, и именно поэтому мы считаем, что настало время Генеральной ассамблее ООН проголосовать за их исключение», — сказала представительница США.

Она отметила, что собирается вынести этот вопрос на голосование на этой неделе. Для исключения страны потребуется больше двух третей голосов из 193 членов, входящих в Ассамблею.

В Совете по правам человека 47 стран-членов, которые избираются сроком на три года по территориальной квоте. У России сейчас идет второй год трехлетнего срока.