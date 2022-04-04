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США попросят исключения России из Совета по правам человека ООН

Семён Гудошников
Сегодня в 17:12

США попросят Генеральную ассамблею ООН исключить Россию из Совета по правам человека. Об этом пишет Reuters со ссылкой на постоянного представителя страны при ООН Линду Томас-Гринфилд.

На такой шаг Соединенные Штаты пошли после того, как Украина обвинила войска РФ в убийстве десятков мирных жителей в городе Буча под Киевом. Российские власти называли кадры с телами на улицах Бучи инсценировкой.

По словам Томас-Гринфилд, участие России в Совете по правам человека — «фарс». «Это неправильно, и именно поэтому мы считаем, что настало время Генеральной ассамблее ООН проголосовать за их исключение», — сказала представительница США.

Она отметила, что собирается вынести этот вопрос на голосование на этой неделе. Для исключения страны потребуется больше двух третей голосов из 193 членов, входящих в Ассамблею.

В Совете по правам человека 47 стран-членов, которые избираются сроком на три года по территориальной квоте. У России сейчас идет второй год трехлетнего срока.

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