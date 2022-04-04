На пензенскую учительницу завели уголовное дело о фейках про ВС РФ. В полицию обратились ее ученики

В Пензенской области на учительницу английского языка Ирину Ген завели уголовное дело о фейках про российских военных (часть 1 статьи 207.3 УК). Об этом рассказал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

О критических высказываниях учительницы сообщили ученики восьмого класса училища олимпийского резерва. Они записали на диктофон разговор Ген о действиях российской армии на Украине и передали в полицию.

Первой о произошедшем написала на прошлой неделе Baza без указания источников. По информации телеграм-канала, 18 марта на уроке ученицы спросили Ген, почему они не поедут на соревнования в Европу.

Согласно аудиозаписи, опубликованной Baza, женщина ответила, что «пока Россия не начнет вести себя цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно». «Стали бомбить Западную Украину. До Киева хотели дойти, свергнуть Зеленского, правительство. Это, вообще-то, суверенное государство, там суверенное правительство», — сказала учительница.

Она добавила, что в России «тоталитарный режим», а «любое инакомыслие считается мыслепреступлением». «Мы страна-изгой, мы Северная Корея. Нас никуда теперь не принимают», — говорится на записи.

По словам пензенского координатора «Левого фронта» Сергея Падалкина, силовики пришли к Ген еще 30 марта. Адвокат учительницы Александр Федулов сказал «Медиазоне»*, что ее подзащитную отпустили под подписку о невыезде. По статье о фейках про российских военных женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

*«Медиазона» внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.