Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами, снимая все ковидные ограничения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны нашим российским авиакомпаниям», — сказал он.

С 9 апреля снимаются ограничения на регулярное чартерное авиасообщение с Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Китаем, КНДР, Ливаном, Марокко, Монголией, Намибией, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Тунисом, Турцией, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, ЮАР, Ямайкой и другими странами.

В настоящее время россияне могут без ограничений летать в 15 стран, включая ЕАЭС, Катар и Мексику.

Мишустин также подчеркнул, что в России будет поддерживаться внутренний туризм. Ранее стало известно, что правительство решило снизить ставку НДС с 20 до 0% для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов.